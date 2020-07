Mercafir: La Fiorentina manda deserta l’asta. Gianassi: “Avanti con la riqualificazione del mercato”

Come avete potuto leggere ieri l’asta per i terreni comunali in vendita presso l’area Mercafir, è andata deserta. Nessuna sorpresa in questo senso anche perché la Fiorentina, che avrebbe potuto costruire lì il proprio stadio, si era già tirata fuori dalla ‘competizione’ alcuni mesi fa, dopo aver fatto le proprie valutazioni.

Quale sarà il futuro dell’area adesso? Verrà ripresentato il bando? “Il nostro intendimento – ha ribadito l’assessore alle Partecipate Federico Gianassi – è andare avanti con la riqualificazione del mercato ed il suo trasloco nel comparto sud dell’area”.