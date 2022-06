Mezz’ora in campo per Zurkowski nella vittoria della Polonia in Nations League. Solo panchina per due giocatori viola

Si è da poco concluso l’incontro di Nations League tra Polonia e Galles, vinto dai padroni di casa per 2-1. Al vantaggio degli ospiti, con Williams, hanno risposto Kaminski e Swiderski. Al 60° minuto, è entrato il giocatore dell’Empoli di proprietà della Fiorentina Szymon Zurkowski, che ha disputato poco più di trenta minuti con la propria nazionale.

La panchina polacca, quest’oggi, comprendeva altri due giocatori Viola: Bartlomiej Drągowski e Krzysztof Piątek. Entrambi sono rimasti in panchina per tutta la partita. Ai due, sono stati preferiti il portiere Grabara e la coppia d’attacco Lewandowski–Buksa. Qualche minuto anche per il talento della Roma Zalewski.