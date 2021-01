“Mi auguro che questa stagione sia servita da lezione. Se scegli di andare avanti con Prandelli devi costruire la squadra con lui, già per giugno”

Il conduttore Gianfranco Monti a Radio Bruno ha parlato così della situazione della Fiorentina, focalizzandosi anche su quello che sarà il futuro: “Forse è il peggior momento per incrociare i granata, con l’approdo di Nicola. Mi auguro che questa stagione sia servita da lezione per la società: è necessaria una programmazione. Se scegli di andare avanti con Prandelli devi costruire la squadra con lui, già per giugno. Altrimenti va individuato il nuovo allenatore con cui gettare le basi per il futuro, già adesso”.

