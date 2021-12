Micheletti: “Domenica tornerò a condurre a Toscana Tv. Non sono mai stato sospeso, ma si è sempre parlato di una pausa di riflessione”

Dopo le vicende legate alle molestie subite dalla giornalista Greta Beccaglia, il conduttore della trasmissione di Toscana Tv Giorgio Micheletti ha parlato così a Radio Toscana: “Penso che domenica tornerò al mio posto nella conduzione di ‘A tutto gol’. Ci siamo presi una pausa di riflessione, ma domenica dovrei tornare a condurre. E’ stata una scelta condivisa tra me e l’emittente. Ribadisco che non sono mai stato sospeso, ma si è sempre parlato di una pausa di riflessione. Da questa situazione esco sfatto, distrutto mentalmente, ma rafforzato nella mia moralità. I messaggi positivi che mi sono arrivati sono stati decisamente di più rispetto alle critiche che ho ricevuto”.

Sulle vicende di campo Micheletti ha aggiunto: “Vlahovic via a giugno? Non so chi ci guadagni di più tra la Fiorentina e il giocatore. La mia paura è che l’entourage del serbo possa opporsi davanti a certe offerte da parti di alcuni club. Un presidente da solo non può pensare di cambiare le regole del gioco. Serve un cambiamento ai vertici, a livello europeo. Serve una normalizzazione della situazione dei procuratori, per permettere alle società di non essere più loro ostaggi”.