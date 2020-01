Micheletti: “Iachini in due partite ha portato a casa 4 punti. I tifosi della Fiorentina devono dimenticarsi l’amore per l’estetica…”

Il giornalista e conduttore Giorgio Micheletti a Contro Calcio Radio Web ha analizzato così il momento della Fiorentina: “Contesto il fatto che il nuovo tecnico venga criticato per il ‘non gioco’. Con Beppe Iachini la Fiorentina in due partita ha portato a casa 4 punti. In questo momento i tifosi della Fiorentina devono dimenticarsi l’amore per l’estetica. Questa è una squadra che fino a che non si sarà tolta dalle zone calde dovrà “usare la clava”. Se si chiede alla Fiorentina di giocare bene, si chiede innanzitutto una cosa impossibile e poi anche una cosa ‘sbagliata’ per il momento attuale, perché la squadra viola ha bisogno di punti, non di giocare bene”.