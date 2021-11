Migliora Kokorin, c’è Dragowski. Italiano in difesa prova la coppia Igor-Venuti, ma occhio ad Amrabat

Secondo quanto riportato da Radio Bruno dall’allenamento odierno ai campini di Campo di Marte adiacenti al Franchi della Fiorentina, Dragowski si è allenato nuovamente con il gruppo e punta al ritorno con il Milan. Passi avanti anche per Kokorin con le sue condizioni fisiche che stanno migliorando. Per quanto riguarda l’emergenza in difesa spunta l’ipotesi Amrabat, ma c’è anche Pulgar. Italiano in questi giorni, senza i tre indisponibili contro il Milan, ha provato come coppia centrale Venuti con Igor.

Si aspetta intanto il rientro di Nastasic per degli esami approfonditi dello staff medico della Fiorentina.