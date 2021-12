Mihajlovic: “La Fiorentina ci ha tolto la continuità. Oggi abbiamo perso meritatamente, mi prendo le colpe”

Sinisa Mihajlovic ha parlato al termine di Torino-Bologna, intervenendo anche sulla precedente sconfitta al Dall’Ara contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Ci dite che ogni partita che vinciamo facciamo un salto di qualità, altrimenti no. Non si fa in una partita, ma si fa con continuità, prima della partita contro la Fiorentina abbiamo avuto continuità di risultati. Oggi non c’è stata partita, hanno vinto meritatamente, non abbiamo vinto un contrasto”.

E ancora: “Mi prendo io la colpa della sconfitta contro il Torino, dovevamo essere più aggressivi”.