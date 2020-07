Mihajlovic: “Spero che finisca velocemente, il calcio così fa schifo”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce, ha voluto dire la sua sull’esperienza calcistica post lockdown, senza ovviamente mandarle a dire. Queste le sue parole: “Non è un fatto di stimoli, ma ti stufi a giocare senza tifosi. So che questo era l’unico modo per portare a conclusione il torneo, ma spero che già a settembre la gente possa tornare negli stadi. Questo è un calcio che non emoziona, le partite sono peggio degli allenamenti. Giocare così fa schifo e non sono l’unico a pensarlo. Speriamo che finisca presto e che non si ripeta più, preferirei non giocare che continuare così. Speriamo finisca presto”.

