Milan-Fiorentina: viola alla caccia del doppio successo contro i rossoneri. Il Milan però vanta la seconda miglior difesa dell’anno dopo il Liverpool

La Fiorentina di Italiano cerca riscatto dopo le tre battute d’arresto. Dopo il successo per 4-3 della gara d’andata i gigliati puntano a vincere entrambe le gare stagionali di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 2000/01: 4-0 all’andata con Fatih Terim e 2-1 al ritorno sotto la guida di Roberto Mancini.

Mission impossibile per la Fiorentina? Certamente no, ma non sarà facile. Dall’inizio del 2022 infatti, il Milan ha subito otto reti in 15 incontri di Serie A, risultando la seconda miglior difesa dell’anno solare nei maggiori cinque campionati europei, alle spalle del Liverpool (sei). Per di più, i diavoli sono la squadra di questo campionato imbattuta da più partite: 12, grazie a sette successi e cinque pareggi – l’ultima sconfitta risale all’1-2 contro lo Spezia lo scorso 17 gennaio.