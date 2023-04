Milenkovic: “Abbiamo limitato un attacco fortissimo come quello dell’Atalanta. Adesso arriva il momento più importante della stagione e dobbiamo farci trovare pronti”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha rilasciato ai canali ufficiali della Fiorentina alcune dichiarazioni dopo il pareggio per 1-1 con l‘Atalanta: “Questa è stata una grande gara anche se non abbiamo vinto, abbiamo fatto di tutto per provarci. Anche oggi comunque abbiamo giocato un buon calcio, come stiamo facendo ultimamente. Dobbiamo continuare su questa striscia di risultati”.

Ultimamente siamo in fiducia e stiamo disputando delle grandi prove in campo. adesso arriva però il momento più importante della stagione dove dovremmo essere tutti pronti e lo saremo. L’Atalanta è una grandissima squadra, sapevamo che poteva essere tosta con tanti duelli, ma abbiamo risposto presente e giocato una buona gara. Sportiello ha fatto una grande parata, ma comunque abbiamo limitato l’attacco fortissimo dell’Atalanta.

Ora voltiamo pagina e dobbiamo preparare al meglio la partita con il Lech Poznan. Sarebbe importantissimo andare in semifinale di Conference League, dobbiamo affrontare quella gara nel miglior modo possibile”.