Milenkovic ancora a parte, a breve sarà rivalutato Dodô. Il retroscena di Jovic e la botta presa ad Istanbul. I dettagli

Continua l’allenamento della Fiorentina a Coverciano, visti i lavori al Centro Sportivo. Gollini si sta allenando a parte, come già annunciato (LEGGI QUI), ma oltre a lui c’è anche Nikola Milenkovic da monitorare, come riporta Radio Bruno Toscana. Inoltre, a breve sarà rivalutato Dodô, che starà fuori ancora per un bel po’; resta da capire quanto.

Per quanto riguarda Luka Jovic, al momento con la Nazionale serba, spunta il retroscena che spiega quanto accaduto domenica: il numero 7 viola ha preso una botta ad Istanbul e, contro il Verona, ha tranquillamente comunicato a Niccolini di non sentirsela, visto il problema rimediato in Turchia.