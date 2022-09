Milenkovic, ancora niente da fare per il rientro in gruppo. Bergamo in dubbio?

Nel bel mezzo della sosta, la Fiorentina non ha ricevuto la migliore delle notizie dall’allenamento congiunto svolto ieri a Coverciano con il Prato. Nikola Milenkovic, infatti, si è allenato ancora una volta a parte, lasciando più di qualche punto interrogativo sulle sue condizioni. Almeno nel breve periodo.

Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, è molto difficile ipotizzare il rientro del difensore serbo per domenica, contro l’Atalanta. La probabilità che la coppia di centrali sia composta ancora una volta da Martinez Quarta e Igor, adesso, è più elevata. Inoltre, in porta è favoritissimo Terracciano, visto che anche Gollini si è allenato individualmente.