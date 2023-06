Milenkovic ci prova per tre volte di testa, ma alla fine la sua Serbia ottiene soltanto il pari contro la Bulgaria

Si è appena conclusa la gara tra Bulgaria e Serbia valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 47′ grazie al gol segnato da Despodov con un tiro a centro area, occasione in cui tutta la retroguardia avversaria, compreso il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, è stata poco reattiva. A siglare il pareggio nel recupero è stato l’esterno del Verona Lazovic con una conclusione di destro scagliata sotto la traversa. Con questo risultato la Serbia resta seconda nel suo girone, con un gol in meno dell’Ungheria in testa.

Da segnalare che Milenkovic ha provato a timbrare il cartellino dei marcatori per tre volte sempre di testa, con due conclusioni finite fuori e una respinta. Il centrale viola è stato poi ammonito al 70′ per un fallo commesso su un avversario.