Milenkovic è la spina nel fianco della Fiorentina

In tema di rinnovo di contratti per la Fiorentina, il vero nodo si chiama Nikola Milenkovic. Nel corso di una recente conferenza stampa, il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, è stato chiaro in questo senso: “Proveremo a rinnovare anche se non sarà semplice. Se non ci riusciremo lo venderemo l’anno prossimo”. Pochi mesi dunque per evitare una cessione che sarebbe dolorosa, perché parliamo di un ragazzo di valore, e è ancora giovane e quindi ha una lunga carriera davanti a sé. Purtroppo per i viola però, i rapporti con Ramadani, suo procuratore, non è che siano meravigliosi e quindi…

0 0 vote Article Rating