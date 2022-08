Milenkovic e la tentazione di poter giocare la Champions League: Le squadre che hanno provato a strapparlo alla Fiorentina. Tentativo PSG ma fuori tempo massimo

Nel corso della conferenza stampa andata in scena ieri, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato di squadre importanti che hanno provato a strappare Nikola Milenkovic al club viola.

Di queste squadre se ne parla apertamente stamani su La Nazione dove si legge che la Fiorentina e il procuratore del centrale, Fali Ramadani, hanno ricevuto offerte dalla Spagna (Atletico Madrid) e dall’Inghilterra (Tottenham). Con una sorpresa dell’ultimo minuto: si è fatto avanti pesantemente il PSG, che è però arrivato fuori tempo massimo, quando entrambe le parti, erano già proiettate verso il rinnovo.

E in Italia? La pista più calda era quella dell’Inter, che però avrebbe dovuto cedere Skriniar per poi presentarsi con l’offerta giusta e mettere le carte in regola anche con Milenkovic.