Milenkovic: “Firenze mi ha accolto in maniera incredibile e io sto bene qui. Ribery? Ha portato un’energia pazzesca”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, intervistato da La Nazione, quando è stato stuzzicato sul suo futuro ha detto: “Firenze è una città bellissima che mi ha accolto in modo incredibile: qui sto bene. L’interesse delle big? I complimenti fanno sempre piacere ma non do molto ascolto a queste voci. Sono concentrato sulla ripresa del campionato e sto lavorando tantissimo per questo. Sono un professionista e soprattutto un calciatore della Fiorentina e il mio dovere è lavorare per aiutare la mia squadra”.

All’interno dello spogliatoio, Milenkovic ha esaltato la figura di Ribery definito un uomo e un giocatore “che ha portato un’energia pazzesca”.