Milenkovic, la Fiorentina punta ad un ulteriore prolungamento

La scorsa estate sembrava già tutto definito per lo sbarco in Premier, direzione West Ham, quando Milenkovic cambiò idea rinnovando a Firenze per un altro anno (fino al 2023). In un mese era nato un colpo di fulmine calcistico con Italiano e alla base della scelta di Nikola ci fu la volontà di accettare la scommessa di Italiano: rivalutare attraverso la proposta di un nuovo gioco un gruppo che nelle due stagioni precedenti aveva deluso, rischiando la retrocessione.

Come scrive La Nazione, Milenkovic è stato indubbiamente uno dei protagonisti della stagione. Su di lui nel frattempo non è diminuito l’interesse del West Ham, che in Premier League è al sesto posto a 3 punti dall’Arsenal. In Italia non sono mancati i sondaggi della Juventus, ma anche Pioli conosce bene il giocatoe e lo vorrebbe con sé al Milan. Tutto questo mentre la Fiorentina si sta preparando alla volata finale per conquistare l’Europa. Con in testa anche la possibilità di prolungare ancora il contratto di Milenkovic.