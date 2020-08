Milenkovic: La Fiorentina vuole accontentare Iachini. Nuovo contratto? Una promessa della società può sbloccare la situazione

Nella prima riunione operativa in vista della prossima stagione il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, è stato molto chiaro: la difesa non si tocca. Sulla base di questo principio dunque, Nikola Milenkovic non è sul mercato, a meno di offerte clamorose.

La società, si legge su La Repubblica, vuole accontentare Iachini ma è chiaro che la questione rinnovo del contratto non può essere sottovalutata. Milenkovic è legato alla Fiorentina fino al 2022 e l’obiettivo, appena la squadra tornerà ad allenarsi, dopo il 20 agosto, è iniziare a parlare del prolungamento.

Il suo procuratore Fali Ramadani ha avuto segnali importanti dal Milan. Bisognerà capire se ci sono i margini per allungare il rapporto di un paio d’anni. Magari, si legge ancora sulla fonte citata, con la promessa che se la prossima estate dovesse arrivare una proposta interessante verrebbe valutata insieme alla società. Ovviamente l’ingaggio del giocatore dovrebbe essere adeguato e portato verso l’alto.