Milenkovic: “La partita di sabato sarà molto importante per noi. Vlahovic? Lo vedo carico e pronto, così come tutto il gruppo”

Tornato in anticipo dagli impegni con la sua Nazionale, il difensore della Fiorentina Nikola Milankovic ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Siamo al completo da oggi dato che sono tornati altri compagni. La partita di sabato sarà molto importante per noi, così come tutto il finale di stagione. Il Genoa è una squadra difficile da affrontare, ma ci stiamo già preparando per il match di sabato. Vlahovic? Lo vedo carico e pronto, così come tutto il gruppo”.