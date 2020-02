Milenkovic: “Non siamo arretrati neanche in inferiorità numerica, siamo un gruppo forte. Ora miglioriamo la classifica”

Soddisfatto Nikola Milenkovic, che a Radio Bruno ha parlato del pareggio contro il Milan: “Una partita equilibrata, dove entrambe volevano fare i punti. Abbiamo concesso poco al Milan, non abbiamo arretrato il baricentro quando siamo rimasti in dieci, potevamo anche vincere alla fine ma va bene così. Fasi di difficoltà? Ogni partita capitano questi momenti, dove non riusciamo a fare quello che abbiamo preparato. L’importante è superare quei momenti e ci siamo riusciti stasera, magari potevamo fare anche di più. Dobbiamo credere che siamo un gruppo forte, con carattere, che non molla fino alla fine. Abbiamo meritato questo pareggio per l’atteggiamento che abbiamo messo in campo. Marcatura su Ibrahimovic? Zlatan è un grandissimo giocatore, sappiamo tutti quanto vale lui. E’ inutile spenderci parole, sappiamo quanto è grande anche come persona. Udinese? Il nostro obiettivo è migliorare la classifica, pensiamo a Udine già da lunedì”.