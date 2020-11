Milenkovic: “Oggi abbiamo dimostrato di avere carattere e di essere squadra. Dedico questa vittoria al presidente Commisso”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni Rai al termine della partita con l’Udinese: “Oggi era importante vincere. Abbiamo rischiato poco e alla fine abbiamo trovato il gol. E’ stato molto importante mantenere la porta inviolata, siamo felici per il passaggio del turno. Siamo una squadra giovane e per questo quando le cose non vanno bene sentiamo un po’ la pressione. Sono contento però che abbiamo dimostrato di avere carattere e di essere squadra, ripartiamo da qui e speriamo di fare risultati buoni nelle prossime partite. Approfitto per fare gli auguri a Commisso, questa vittoria è dedicata a lui e a mia mamma che è stata contagiata dal covid e che spero possa guarire presto”.

