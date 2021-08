Milenkovic-Pezzella: da sicuri partenti a titolari a scadenza. Il paradosso dell’instabile difesa viola

C’era un’idea che più o meno metteva d’accordo chiunque a fine della scorsa stagione, dopo tutta una serie di partite da dimenticare, errori e orrori assortiti: la Fiorentina non sarebbe ripartita da Milenkovic e Pezzella in difesa. Non tanto per il valore dei due, quanto per l’approccio mentale dei due: professionisti esemplari ma troppo spesso inconsciamente quasi staccati dalla realtà viola. Il serbo sembrava ormai già migrato in Premier e aveva saltato l’ultima amichevole pre Coppa Italia mentre l’argentino un anno fa sarebbe andato volentieri al Milan.

E invece, eccoci al primo appuntamento stagionale ed ecco nuovamente la coppia composta da Milenkovic e Pezzella al centro della difesa. I loro contratti restano in scadenza 2022 ma a metà agosto la Fiorentina non ha ancora risolto il suo problema, né in un senso e neanche nell’altro. Se per il serbo la sorte sembra comunque già segnata, il capitano viola alla fine potrebbe anche rimanere ma, di fatto, a una settimana dall’esordio in campionato Italiano si ritrova con due titolari a dir poco precari. Una situazione a cui la dirigenza viola avrebbe dovuto porre rimedio a inizio mercato…