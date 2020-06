Milenkovic, quotazioni alle stelle. Il rinnovo con la Fiorentina si allontana e tira aria di cessione

Il calciomercato, al di là di qualche sporadico episodio, non risente molto della crisi. La Lazio sta per aggiudicarsi il difensore Kombulla del Verona per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Logico che anche la Fiorentina non abbia alcuna intenzione di deprezzare i propri giocatori che hanno mercato. A cominciare da Nikola Milenkovic.

Sul serbo vi abbiamo raccontato come ieri sia andato in scena un incontro tra i dirigenti viola e il suo procuratore, in cui si è anche parlato del futuro del ragazzo. Il rinnovo contrattuale coi viola in questo momento è più lontano ed è più facile invece che vi possa essere la sua cessione nel corso dell’estate. Milan e Napoli sono interessate a lui, questo solo per restare in Italia. Ma la richiesta è comunque alta: si parla di non meno di 35 milioni di euro. Del resto se Kumbulla costa tanto non si vede perché il centrale viola debba valere meno di lui.