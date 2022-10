Mille contro duemila: Gli scozzesi ci doppiano

Saranno all’incirca mille i tifosi della Fiorentina presenti al Tynecastle Park di Edimburgo per sostenere la squadra in questa delicata sfida di Conference League. Quella con gli Heart of Midlothian è una sorta di finale per la formazione di Italiano che ha fatto un solo punto in due gare.

Tra una settimana invece ci sarà il ritorno a Firenze e in quella circostanza si prevede l’arrivo di più di 2 mila fans al seguito degli Hearts. In questo senso gli scozzesi ci hanno doppiato, ma l’importante è che, ovviamente, restino delusi per il risultato finale.