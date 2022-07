Mini rivoluzione nello staff di Aquilani in Primavera: C’è un nuovo secondo, cambia anche il preparatore dei portieri

Mini rivoluzione in casa Fiorentina Primavera nello staff di Alberto Aquilani. Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, Marcello Quinto non sarà più il secondo dell’allenatore viola. Al suo posto arriva Cristian Agnelli, ex centrocampista classe 1985 che ha militato anche in Serie B co le maglie di Foggia, Hellas Verona, Catanzaro e Lecce. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com è cambiato anche il preparatore dei portieri, che non sarà più Matteo Testi ma Massimiliano Benassi, salito dalla squadra U17.

La squadra Primavera si è ritrovata in questi giorni a Firenze per iniziare la preparazione in vista del ritiro di Fiumalbo.