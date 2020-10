Mirabelli: “A Cutrone non puoi dare troppe responsabilità. Cessione di Chiesa giusta perchè in tempi di Covid la cifra che si sono messi in cassa i viola…”

Intervenuto a 30° Minuto in onda su Toscana Tv, l’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha detto la sua sulla Fiorentina: “Iachini? Dal mercato penso che tutti siano usciti contenti dal lavoro fatto, le discussioni ci saranno state e le visioni saranno state diverse, ma le scelte solitamente sono “collegiali”. Cutrone? Non entro nel merito nella formula che ha portato al suo acquisto. Quando era al Milan stavamo per perderlo a zero e l’abbiamo portato in prima squadra perché era un ragazzo di grande prospettiva. Ad oggi non gli puoi dare troppe responsabilità, alcuni giocatori pur bravi non hanno bisogno di peso sulle spalle. La cessione di Chiesa un affare? E’ giusto non trattenere un giocatore che ha manifestato la volontà di andarsene. La somma che la Fiorentina incasserà sarà importante, in altri tempi potevi tenerlo ma con il Covid la cessione è stata giusta se non voleva abbracciare il progetto viola.

0 0 vote Article Rating