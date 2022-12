Mistero sulle condizioni di Kokorin, ma l’Aris senza di lui soffre

L’attaccante prestato dalla Fiorentina all’Aris Limassol, Aleksandr Kokorin, ha dato forfait per la seconda volta consecutiva e non ha giocato nemmeno il derby contro l’AEL Limassol.

Mistero sulle sue condizioni fisiche, perché il proprio club continua a non comunicare niente di ufficiale. Quel che è certo è che ha saltato l’impegno per motivi di salute (infortunio).

E in campo la sua squadra soffre perché non è andata oltre lo 0-0 contro una formazione, l’AEL appunto, che si trova al nono posto in classifica. L’Aris perde contatto dalla vetta: ora è quarta con tre punti di svantaggio dall’Apoel Nicosia, che ha fatto una rimonta importante nell’ultimo mese.