Moena, ultimo atto. La Fiorentina passa dalle Dolomiti all’Appenino Tosco-Emiliano?

Il contratto con la Val di Fassa è in scadenza: ciò significa che questo potrebbe essere l’ultimo anno che la Fiorentina passa in ritiro a Moena.

Le opzioni sul piatto per il futuro non mancano anche se la società viola. Secondo La Nazione, il dialogo tra il Trentino e la Fiorentina è ripreso e non è escluso che possa prevalere la linea della continuità (bisognerà prima capire se la Regione, come avvenuto in questi anni, sarà disposta a versare una cifra prefissata per la sponsorizzazione durante l’anno).

Però, si legge ancora sulla fonte citata, negli ultimi giorni è in rialzo l’opzione che porta alle montagne pistoiesi e in particolare all’Abetone; la Fiorentina infatti sta monitorando con attenzione i lavori che sono in corso allo stadio di Fiumalbo (paese in provincia di Modena al confine con la Toscana) dove dai prossimi giorni salirà in ritiro la Primavera di Aquilani.