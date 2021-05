Montefusco: “Non capisco perchè si debba acquistare un calciatore come Callejon per non farlo giocare nel 4-3-3…”

A Radio Sportiva, l’ex calciatore del Napoli Vincenzo Montefusco ha parlato così dell’esterno della Fiorentina Josè Maria Callejon: “Nell’ultimo anno al Napoli si vedeva che non era il solito giocatore delle stagioni precedenti, ma non se ne poteva fare a meno per le sue abilità. Se però tu Fiorentina prendi Callejon, allora lo devi far giocare nel 4-3-3, non in altri moduli non adatti alle sue caratteristiche. Invece lo hanno preso per schierarlo in altri sistemi, non capisco”.