Montella: “Alla Fiorentina sono sempre stato amato e rispettato. Ho avvertito quanto a Firenze amino ancora Fatih Terim”

Al portale turco sabah.com, ha parlato l’ex allenatore della Fiorentina, attualmente tecnico del Adana Demirspor, Vincenzo Montella. Queste le sue parole sulla sua esperienza a Firenze e del ricordo che Fatih Terim ha lasciato in città: “Non solo nel calcio turco, ma in generale, la mia opinione è questa: voglio essere ricordato non come un insegnante, ma come una brava persona. Ad esempio, dopo aver giocato, sono stato l’allenatore della Fiorentina. A Firenze mi hanno sempre amato e rispettato. Se un domani tornerò in Turchia con la mia famiglia e vedrò che mi amano ancora, allora sarò davvero felice”.

“Ho lavorato nelle squadre in cui ha lavorato Fatih Terim. Ho sentito e visto quanto fosse amato, soprattutto alla Fiorentina, e come rimanga ancora un segno nella memoria di tutti come imperatore. Penso che per lasciare un segno del genere sia molto importante. Possiamo davvero dire che è un uomo che ha lasciato il segno sulla Fiorentina con la sua personalità”.