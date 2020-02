Montella torna attivo sui social: l’omaggio dell’ex tecnico della Fiorentina a Dzeko FOTO

Vincenzo Montella è tornato a pubblicare un post su Instagram e lo ha fatto per omaggiare Edin Dzeko. A distanza di due mesi (LEGGI QUI) dal saluto a Firenze e alla Fiorentina, l’ex tecnico viola si è voluto complimentare con il centravanti della Roma. Il bosniaco infatti, lo ha raggiunto a quota 102 gol segnati con la maglia del club giallorosso. Questo il commento di Montella: “Ed ora dopo ‘l’amore’ di mio figlio Emanuele che proprio pochi giorni fa mi chiedeva una foto con te. Dopo la casa nella stessa via. Dopo la maglia giallorossa. Dopo la 9. Adesso in comune abbiamo anche un grande numero. Il 102. Complimenti campione, benvenuto in famiglia”. Ecco il post: