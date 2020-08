Morabito: “Thiago Silva sta giocando da infortunato, è un leone. Non credo andrà alla Fiorentina”

L’agente FIFA e tifoso della Lazio Vincezo Morabito ha parlato al sito noibiancocelesti.it parlando anche del possibile futuro di Thiago Silva. Queste le sue parole: “Ho avuto modo di sentire il nome di Thiago Silva è un leone. Ha giocato infortunato in queste partite ed è in forma strepitosa. Non credo che vada alla Fiorentina“.

