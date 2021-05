Morabito: “Vlahovic? Passare due anni a minacciare questa o quella soluzione sarebbe devastante da un punto di vista psicologico”

Il procuratore e intermediario di mercato Vincenzo Morabito ha parlato della situazione relativa a Vlahovic su Radio Bruno Toscana: “Bisogna avere la pazienza di pensare che la Fiorentina ha ancora due stagioni a disposizione per trovare un accordo col giocatore, anche se sembra poco tempo. Passare due anni a minacciare questa o quella soluzione sarebbe devastante da un punto di vista psicologico, per l’attaccante e per il club. Stiamo parlando di un atleta di soli 21 anni che ha davanti a sé una carriera importante ma ora serve agire con razionalità. La Fiorentina ha fatto bene a puntare su di lui e con due anni davanti serve mettersi seduti per trovare il percorso giusto”.