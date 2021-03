“Mortificanti i primi due anni della gestione Commisso. Errori imperdonabili, manca l’autocritica”

Il giornalista della Rai, Fabrizio Failla, ha parlato a Toscana Tv della crisi della Fiorentina: “Il momento attuale è mortificante, così i primi due anni della gestione di Commisso. E’ normale che dovesse ambientarsi, ma gli errori che ha commesso sono imperdonibili. Ammiro l’entusiasmo di Commisso, ma meno le sue reazioni contro la stampa. Stadio? E’ una vicenda che continua ad essere stucchevole, ormai da anni”.

Failla analizza poi il mercato di gennaio: “Malcuit ha giocato 40′ in due anni e Kokorin è una scommessa: c’era bisogno di altro. Per adesso è una gestione da 4-, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sono deluso per la mancanza di autocritica e per lo spostare sempre i problemi dall’interno all’esterno. Pezzella e Milenkovic sono in calo e non a caso sono tutti e due in scadenza nel 2022″.