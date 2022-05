Mourinho attacca: “La Lazio ha vinto con un gol in fuorigioco”. Il Codacons chiede ripetizione della partita con lo Spezia

Un gol che fa ancora molto discutere. E’ quello segnato dalla Lazio, avversaria della Fiorentina nella corsa ad un piazzamento in Europa, nei minuti di recupero contro lo Spezia, che ha consentito ai biancocelesti di vincere 4-3.

La rete di Acerbi non è stata presa molto bene dal tecnico della Roma, José Mourinho, il quale ha detto in proposito: “Io alleno da 22 anni, 22 anni fa potevi vincere con un gol in fuorigioco e tuttora può accadere lo stesso, perché questo è successo sabato. Nascondere che ieri (sabato ndr) una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco nel 2022 è impossibile”.

Intanto il Codacons è arrivato a chiedere la ripetizione dell’incontro tra Spezia e Lazio: “Un errore clamoroso e catastrofico perché la Lazio potrebbe beneficiare di un ingiusto vantaggio sulle squadre in competizione e lo Spezia di un ingiusto svantaggio nella lotta per la salvezza – ha detto il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli – con danno per tutti i tifosi, scommettitori e per la regolarità del campionato. Non si tratta di interpretazioni arbitrali ma di un vero e proprio errore tecnico perché Acerbi, difensore laziale, al momento del gol è sì in linea con l’ultimo difensore dello Spezia ma la linea del fuorigioco è sbagliata, trovandosi il portiere dello Spezia più avanti dell’ultimo difensore”.