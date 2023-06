Mourinho l’ha combinata grossa: la stangata della UEFA colpisce anche (e soprattutto) l’allenatore della Roma. E pure i tifosi giallorossi…

Oltre alla Fiorentina, anche la Roma conserva un ricordo molto amaro dall’ultima finale europea giocata, persa contro il Siviglia. Una partita caratterizzata dall’arbitro Taylor e dai suoi errori, che hanno suscitato veementi polemiche, anche da parte dello stesso Jose Mourinho. Che stavolta l’ha combinata grossa.

Arriva la stangata da parte della UEFA nei confronti del tecnico portoghese: ben quattro giornate di squalifica nelle competizioni continentali. Mourinho, dunque, salterà due terzi dei gironi della prossima Europa League. Non va meglio ai tifosi della Roma, che dopo gli ingiuriosi episodi in aeroporto con l’arbitro Taylor e la sua famiglia, non potranno accedere alla prima trasferta europea della stagione.