Mourinho tira un sospiro di sollievo per Zaniolo: l’esito degli esami

Uscito in barella nei minuti finali del primo tempo della partita contro la Cremonese a causa di un infortunio alla spalla (LEGGI QUI), Nicolò Zaniolo si è subito recato a Villa Stuart per sottoporsi agli accertamenti. Per il classe ’99 si temeva una frattura, con il rischio di doversi sottoporre a un intervento chirurgico.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma può però tirare un sospiro di sollievo. Si tratta invece di una lussazione alla spalla, i cui tempi di recupero si aggirano intorno alle tre-quattro settimane.