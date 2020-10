Muriel e Gasperini vincono all’esordio. L’Inter pareggia in extremis

Nel mercoledi di Champions League l’Atalanta di Gasperini impegnata fuori dalle mura amiche contro il Midjyelland sbanca in nord Europa imponendosi contro i rispettivi avversari per 4-0. I nerazzurri vanno in vantaggio al 26′ grazie ad un gol di Duvan Zapata per poi chiudere il match con Gomez e l’ex viola Luis Muriel sempre nella prima frazione di gara. Nella ripresa a segno Malinovsky. L’Inter di Antonio Conte non va oltre il pareggio contro il Borussia M.Gladbach. Lukaku porta in vantaggio i nerazzurri poi un penalty realizzato da Bensebaini nega la gioia della vittoria ai nerazzurri. Poi segnano ancora gli ospiti con Hoffman ma Lukaku pareggia nuovamente.

