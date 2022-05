Muro Real e cifre troppo alte: la permanenza di Odriozola alla Fiorentina si fa sempre più complicata

Resta in stand-by la situazione legata ad Alvaro Odriozola. La Fiorentina – scrive TMW – vorrebbe rinnovare il prestito ma continua a sbattere contro il muro del Real Madrid.

Non tanto perché gli spagnoli vogliono riprendersi il giocatore, quanto perché non sono disposti a rinnovare le condizioni del prestito attuale. Il riferimento in particolare è al pagamento dello stipendio, che attualmente è sostenuto per metà dal Real.

Impegno che il club di Florentino Perez non ha intenzione di riprendere, ragion per cui la Fiorentina dovrebbe pagare l’intero ingaggio di Odriozola. A quel punto però si parlerebbe di cifre troppo alte, ragion per cui la trattativa sembra destinata ad arenarsi. Se non cambierà qualcosa sponda Real Madrid, Odriozola è destinato a salutare Firenze.