Mutu e il futuro sulla panchina: “Se arriva un’offerta della Fiorentina non posso rifiutarla! Ma ora c’è Prandelli, che ha tanto lavoro da fare”

L’ex numero 10 della Fiorentina, Adrian Mutu ha rilasciato un’intervista a Fanatik.ro, in cui ha affrontato il tema del suo futuro da allenatore, con un riferimento anche alla realtà viola: “Ho detto che resterò, sì, ma non si può mai dire al cento per cento. Guarda, se arriva un’offerta dalla Fiorentina, non posso rifiutarla! Ora sto scherzando, perché Prandelli è andato alla Fiorentina e io non posso andare adesso… Ha appena perso in casa contro il Benevento? Sì, ho visto la partita. Ha molto lavoro di squadra da fare. Ho imparato molto da Cesare Prandelli dal punto di vista tattico”.

