Nardella contatta il sindaco di Enschede e l’ambasciata italiana per far rilasciare i tifosi non direttamente coinvolti negli scontri

Riguardo agli scontri fra tifosi della Fiorentina e del Twente, avvenuti in Olanda, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha mandato una mail al suo collega di Enschede e ha contattato l’ambasciata italiana.

Il primo cittadino ha espresso un auspicio generale a che la trasferta e la partita si svolgano serenamente, senza altri incidenti.

Sia nella mail al sindaco di Enschede che nei contatti con l’ambasciata il sindaco Nardella si è adoperato per avere informazioni più dirette su quanto accaduto e perché venissero rilasciati i tifosi non direttamente coinvolti negli scontri, oltre a condividere l’auspicio che tutto possa procedere per il meglio.