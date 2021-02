Nardella: “Franchi agibile e accessibile ai tifosi non appena terminata emergenza Covid. Proseguiamo l’iter per il restyling dello stadio”

Al termine del sopralluogo fatto all’Artemio Franchi, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha detto: “Oggi cominciano i lavori di manutenzione straordinaria sotto la Maratona nella parte più vicina alla Fiesole. Questi lavori si svilupperanno nel corso delle prossime settimane e nei prossimi mesi e riguarderanno tutte le parti dello stadio nei quali si è verificato il cedimento di alcuni calcinacci. Ci occuperemo anche dei bagni della Curva Fiesole. L’importo di questi interventi è di circa due milioni di euro”.

Poi ha aggiunto: “Contestualmente con l’università di Firenze stiamo completando lo studio per avere la perfetta radiografia di tutto lo scheletro dello stadio, in modo di avere chiarissimo lo stato di salute dell’impianto. Grazie a questa radiografia che sta arrivando al termine cominceranno anche i lavori che garantiranno la sicurezza statica del Franchi”.

E ancora: “Quando terminerà l’emergenza Covid, lo stadio Franchi sarà tranquillamente utilizzabile e accessibile a tutti i tifosi, come sempre. I lavori che faremo in questi mesi serviranno a prevenire l’insorgenza di problemi di sicurezza statica. Abbiamo programmato anche una spesa di 7 milioni per il miglioramento sismico. Questa è un’esigenza che nasce ora, è nuova, stabilita dalle leggi. Contestualmente proseguiremo e procederemo col concorso internazionale e la progettazione per la ristrutturazione di tutto lo stadio: la copertura, le nuove curve, i nuovi servizi e gli spazi commerciali all’interno e all’esterno”.