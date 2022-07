Nardella: “Ottimo rapporto con Barone, abbiamo dimostrato di essere seri e abbiamo convinto. Dove giocherà la Fiorentina durante i lavori? Decideremo con la società”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a Lady Radio e ha parlato del nuovo stadio e dei rapporti con la Fiorentina: “Ci vedremo dopo Moena per parlarne. Noi abbiamo dimostrato di essere seri e la società lo sa. È ciò che ha convinto la Fiorentina a valutare tutte le opzioni. Stiamo collaborando, c’è un’interlocuzione molto positiva con il direttore generale Barone“.

Sulla possibilità di una nuova sistemazione per la Fiorentina durante i lavori, aggiunge: “Dovremo valutare le esigenze della squadra e della società, ma anche di chi ospiterà la Fiorentina. Sarà un qualcosa di grande, da gestire anche a livello istituzionale. Empoli? Ancora non c’è niente di concreto, non ci proporremo ad altre società senza aver chiarito con la Fiorentina“.