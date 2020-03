Nardella: “Questa guerra va combattuta insieme, ringrazio Zhang per le sue donazioni. L’emergenza mascherine è seria”

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto parlare dell’emergenza Coronavirus che Firenze, così come il resto d’Italia, si sta trovando a dover fronteggiare. Queste le parole del primo cittadino fiorentino: “Dobbiamo combattere questa guerra uniti. Tutti stanno facendo dei sacrifici e ognuno è fondamentale. L’emergenza delle mascherine è seria perché mancano negli ospedali e anche noi facciamo fatica a distribuirle a chi lavora a contatto con la gente. Ringrazio pubblicamente il presidente dell’Inter per le sue donazioni. Mi conforta vedere una risposta non individualista ma collettiva, mettendo in primo piano il senso civico. Questo è un passaggio di maturazione per tutta l’Italia”