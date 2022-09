Nardella: “Siamo molto contenti dei rapporti con la Fiorentina. Commisso ha detto in conferenza ciò che sapevo dalla riunione”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Italpress, commentando le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso in conferenza stampa: “Ciò che Commisso ha detto, ce lo eravamo detti anche nella riunione in mattinata. Noi siamo molto contenti dei rapporti con la proprietà, anche con Barone, e siamo soddisfatti di come procede la riqualificazione di Campo di Marte“.

E aggiunge: “Abbiamo risorse economiche sufficienti, non ci sono problemi, anzi. Ci sono anche margini per coprire eventuali rincari nei 157 milioni di €. Discorso di cui parlava Commisso? Si riferiva ovviamente a risorse da investire sullo stadio”.