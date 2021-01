Nardella: “Verrà indetto un concorso internazionale di progettazione per il nuovo Franchi. Vogliamo iniziare i lavori entro la fine del mio mandato”

Continua la conferenza stampa del primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, in seguito al parere del Ministero sul restyling dell’Artemio Franchi.

Ecco le due dichiarazioni: “A febbraio partiremo con i primi interventi, che costeranno 300mila euro. Dopodiché ne faremo degli altri che costeranno un milione e termineranno a settembre. Puntiamo a restituirlo ai tifosi senza particolari criticità su capienza e accessibilità. L’anno prossimo passeremo agli interventi del miglioramento sismico da sette milioni di euro. Poi penseremo al restyling, per cui verrà fatto un concorso internazionale di progettazione. Faremo una cosa all’altezza di Firenze, visto che tutti i giornali del mondo hanno dedicato spazio al Franchi. Prepareremo e forniremo la preparazione a tutti i concorrenti, nei prossimi due-tre mesi.

Prosegue così Nardella: “Il concorso si strutturerà in due parti: la prima riguarderà il progetto, coloro che vinceranno passeranno alla seconda parte che servirà per selezionare i finalisti. La scelta del progetto finale spetterà ad una commissione di livello internazionale di assoluto prestigio. Puntiamo a realizzare un nuovo Franchi tenendo insieme la sua storia, le caratteristiche fondamentali ma facendo una struttura moderna e funzionale. Sarà uno stadio verde, risponderà agli standard più alti dal punto di vista ecologico. Tempi? Per i primi lavori termineremo entro settembre, poi il miglioramento sismico entro il 2022. Nel frattempo pubblicheremo tutto ciò che serve per il concorso e puntiamo ad iniziare i lavori entro la fine del mio mandato. Non ci sarà nessun aggravio a carico del bilancio del comune di Firenze e dei cittadini. Punteremo ad attivare tutti i canali di finanziamento possibili. Vogliamo ottenere un finanziamento a tasso zero”.