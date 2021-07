Nastasic e Mustafi come riserve e un titolare da affiancare a Martinez Quarta: così la Fiorentina vuole ricostruire la difesa

I giorni passano e le cose non si smuovono, ma resta l’impressione che la difesa della Fiorentina verrà rivoluzionata nel corso del mercato. Questo perchè, secondo TMW Radio, Milenkovic partirà sicuramente non essendo intenzionato a rinnovare il contratto. Su di lui c’è il Tottenham, che potrebbe anche prenderlo insieme a Romero dell’Atalanta.

Con le valigie in mano anche Pezzella, il quale sta cercando una sistemazione che non sia Firenze (in pole c’è l’Atalanta). Per sostituire questi due giocatori, la Fiorentina sta seguendo Nastasic e Mustafi come riserve e poi andrà a cercare un altro difensore che possa fare il titolare a fianco di Martinez Quarta, molto apprezzato da Italiano.