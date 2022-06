Nastasic non ce la fa nemmeno in nazionale: niente Slovenia, ma non è infortunato. Milenkovic e Terzic pronti a giocare anche stasera

Nella conferenza stampa precedente alla partita di Nations League di stasera, il ct serbo Dragan Stojković si è soffermato su un giocatore della Fiorentina impegnato in questo periodo. Ecco le ultime in vista del match della Serbia contro la Slovenia: “Matija Nastasic è indisponibile e non sarà della squadra. Per quanto riguarda gli altri, la fatica è il problema più grande. Stiamo cercando di recuperare al meglio, ma non ci sono infortuni”.

Gli altri due viola in Serbia, Nikola Milenkovic e Aleksa Terzic, invece, saranno a disposizione ed il primo dovrebbe partire anche dall’inizio. Per il terzino si prospetta la panchina, dopo la titolarità nell’ultimo incontro di Nations League.