Natali: “Commisso promette tanto, ma pensi a fare la squadra prima dello STADIO. Chiesa? Chiediamoci perché è andato via anziché offenderlo”

L’ex direttore degli Uffizi nonché grande tifoso viola Antonio Natali ha parlato a Lady Radio delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Nelle ultime settimane si è parlato tanto dello stadio e poco della squadra. Commisso promette… io spero che poi mantenga, ma per ora vedo solo giocatori che se ne vanno. Forse uno come Chiesa a Firenze ci stava male, ma chiediamoci il perché anziché offenderlo e basta. Stadio? Essendo stato un uomo dello Stato, dico che le leggi vanno rispettate. La burocrazia non si può arginare con i soldi. Il Franchi è un’opera che si trova sui manuali di architettura di tutto il mondo e per questo motivo non può essere toccato. E’ inutile che mi vengano a dire di lasciare solo la torre di Maratone e le scale elicoidali, sono discorsi senza senso. Mi chiedo dunque perché non se ne faccia uno nuovo altrove, e soprattutto perché c’è questo astio in merito a fare lo stadio fuori dal comune di Firenze. Basta girare un po’ l’Europa per capire che la maggior parte dei grandi stadi è costruita fuori dalla città. A me non interessa dove gioca la squadra, mi interessa che vinca. E per farlo intanto bisogna cambiare allenatore, mandando via Iachini e prendendo Sarri. La squadra? Continuo a vedere giocatori che vanno a terra al minimo tocco, forse dovrebbero fare qualche allenamento di rugby”.

