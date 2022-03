Nazionali e poi rush finale: la Fiorentina è il legittimo sogno europeo. L’incredibile confronto con lo scorso anno

Ad otto giornate dal termine del campionato e con la sosta delle Nazionali, è tempo di bilanci e riflessioni in vista poi del rush finale che decreterà i verdetti di fine stagione. La Fiorentina è in ballo per poter ambire ad un piazzamento europeo, e le speranze europei dei tifosi viola sono legittimate da una classifica che fa sognare.

Ciò che stupisce maggiormente però è il confronto dei numeri della squadra gigliata rispetto ad un anno fa. Sono bel 17 i punti di differenza rispetto alla passata stagione (47 contro i 30 di Iachini e Prandelli). Adesso la classifica vede la Fiorentina all’ottavo posto, mentre 365 giorni fa Biraghi e compagni occupavano la 15° posizione in classifica, quando la posta in palio non era affatto il profumo dell’Europa, bensì l’amaro sapore del rischio della retrocessione.